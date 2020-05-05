– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.

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