Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолецвчера в 10:48

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБКвчера в 08:18

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАСС05 мая в 18:21

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомостивчера в 02:23

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русском05 мая в 18:54

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новостивчера в 07:31

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ru05 мая в 17:36
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Pravda.Ru вчера в 08:10
37
Политика

Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
1
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,4K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Коммерсантъ 02:28
271
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
2,7K
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
78
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
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Шоу-бизнес

Имущество Сергея Жигунова продают с молотка

Woman.ru 02:20
Общество

В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса

Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28
97
Экономика

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС вчера в 09:30
50
Общество

Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят

Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
4
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1,2K
Общество

В Красноярском крае введут обязательный масочный режим

В Красноярском крае готовятся ввести масочный режим.
Московский Комсомолец 00:42
29
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
3K
Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
1,4K
Энергетика

Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти

Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня 05 мая в 19:14
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Технологии

Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека

Сотрудники ID Agent отметили, что знакомому с соцсетями человеку легко вычислить принадлежность аккаунта и заполучить доступ, даже если в электронной почте и никнейме нет упоминания имени человека.
Lenta.ru 01:02
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
53
Общество

735 тысяч безработных прибавилось в России за два месяца

В России зарегистрировано 1 млн 243 тысячи безработных, из них за последние два месяца – 735 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Псковское агентство информации вчера в 09:44
297
Происшествия

В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 02:30
Транспорт

В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
170
Экономика

14,5 тысяч тульских семей получат выплаты на детей

Более 14500 тульских семей получат 5000 рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Вестник 01:20
8
Политика

Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Общество

Почему газопровод Baltic Pipe будет бессмысленным для Польши

Польская газотранспортная компания Gaz-System заключила контракт с итальянской компанией Saipem на строительство морской части газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу, сообщил президент страны Анджей Дуда.
Rambler News Service вчера в 05:47
231
Наука

Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
5
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
268
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
482
Общество

Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой

Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
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