Коронавирус
РБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолецвчера в 10:48
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Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова продают с молотка
Woman.ru 02:20
Общество
В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса
Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28
Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%
Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС вчера в 09:30
Общество
Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят
Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Общество
В Красноярском крае введут обязательный масочный режим
В Красноярском крае готовятся ввести масочный режим.
Московский Комсомолец 00:42
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
Энергетика
Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня 05 мая в 19:14
Технологии
Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека
Сотрудники ID Agent отметили, что знакомому с соцсетями человеку легко вычислить принадлежность аккаунта и заполучить доступ, даже если в электронной почте и никнейме нет упоминания имени человека.
Lenta.ru 01:02
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Общество
735 тысяч безработных прибавилось в России за два месяца
В России зарегистрировано 1 млн 243 тысячи безработных, из них за последние два месяца – 735 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Псковское агентство информации вчера в 09:44
Происшествия
В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 02:30
Транспорт
В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
Экономика
14,5 тысяч тульских семей получат выплаты на детей
Более 14500 тульских семей получат 5000 рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Вестник 01:20
Политика
Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Общество
Почему газопровод Baltic Pipe будет бессмысленным для Польши
Польская газотранспортная компания Gaz-System заключила контракт с итальянской компанией Saipem на строительство морской части газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу, сообщил президент страны Анджей Дуда.
Rambler News Service вчера в 05:47
Наука
Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин
Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой
Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44