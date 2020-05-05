Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец10:48

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Россиянам пояснили, что действительно помогло бы сохранить деньги во время коронавируса

Телеканал 360°06:01

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости07:31

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК08:18
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
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Происшествия

В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 22:13
Общество

Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая

Президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить с 12 мая возобновить работу в столице всем строительным и промышленным предприятиям.
РИА Новости 09:52
1,2K
Политика

Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания 04:43
1,1K
Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
35
Здоровье

Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com 13:48
30
Общество

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы 15:02
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ

Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК 23:02
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Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском вчера в 14:40
4
Общество

В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе

В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru 20:56
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
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Армия и оружие

Украинский президент присвоил почетные названия 53 и 59 бригадам сухопутных войск украинской армии

Зеленский присвоил 53-ей отдельной механизированной бригаде ВСУ почетное наименование «имени князя Владимира Мономаха», 54-й отдельной механизированной бригаде – почетное наименование «имени гетьмана Ивана Мазепы» а 59-ой отдельной мотопехотной бригаде — имени Якова Гандзюка.
Новостной фронт 15:39
Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия 14:00
3
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
10
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Экономика

СРО НФА и НАУФОР подготовили примерные тесты для инвесторов

СРО НФА и НАУФОР направили в Центробанк письмо с результатами работы по разработке примерных тестов по видам финансовых инструментов (видам сделок).
Все о СРО в России 04:36
1
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
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Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
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Здоровье

На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден

Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
Ореанда-Новости 11:05
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Армия и оружие

Северный флот наблюдает за действиями НАТО в Баренцевом море

Действия корабельной группировки НАТО в Баренцевом море отслеживают подразделения Северного флота, 4 мая сообщили в национальном центре управления обороной РФ.
ИА Красная Весна 04 мая в 05:45
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода подал прошение об отставке

Владимир Панов объясняет свою отставку тем, что получил более выгодное предложение работы, поэтому просит о досрочной отставке.
ГЛАС.RU вчера в 08:56
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
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Экономика

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru 13:48
3
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
31
Общество

Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог

К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 14:33
4
Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru 22:37
2
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
5
Здоровье

Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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