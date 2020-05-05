Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Читать в источнике
Комментировать7,6K
с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости07:31

Экономист оценил слова Силуанова о раздаче денег населению

Известия05:22

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК08:18

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Политика

Песков анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 04 мая в 08:05
3,3K
Общество

Масочный режим введут в Воронежской области

Как и многие другие регионы России, Воронежская область в ближайшие дни перейдет на масочный режим.
Горком 05:26
108
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Общество

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
82
Кино

Мария Машкова оказалась в центре опасной шпионской игры

Дни.ру 07:30
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
233
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
961
Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
525
Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
10
ЖКХ

В Москве с 7 мая начнут отключать отопление

С 7 мая в Москве начнут отключать отопление.
Российская газета 06:29
326
Здоровье

В Алтайском крае выявили 33 новых случая заражения SARS-CoV-2

Барнаул, 6 мая 2020, 09:14 — REGNUM За минувшие сутки, 5 мая, в Алтайском крае зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:14
156
Кино

Главную роль в новых «Пиратах Карибского моря» может сыграть женщина

На главную роль в шестом фильме претендует шотландская актриса Карен Гиллан, известная зрителям по "Стражам галактики", "Доктору Кто" и "Джуманджи".
Piter.tv 08:39
6
Здоровье

В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Общество

СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве

Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах.
РБК 08:46
Общество

В Кольчугино вводят карантин из-за коронавируса

Областные власти из-за угрозы распространения коронавируса закрывают город Кольчугино.
Призыв (г. Владимир) 08:37
9
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
45
Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Общество

Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года в вузах

1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия, причем формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации.
Московский Комсомолец 08:58
Культура

Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»

Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
42
Футбол

Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами

URA.Ru 04 мая в 08:13
8
Общество

В этом году для девятиклассников могут отменить ОГЭ

В России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции для учащихся девятых классов могут отменить основной государственный экзамен, - заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Аргументы недели вчера в 08:40
1,1K
Кино

Умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина

Как стало известно, актриса ушла из жизни 6 мая. На момент смерти Паркиной было 68 лет.
iReactor 08:40
4
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
32
Политика

Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на День Победы 9 мая.
Газета.Ru 07:19
22
Общество

В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 08:42
Происшествия

Суд оштрафовал жаривших шашлыки на Сенной площади в Петербурге мужчин

РБК 07:54
736
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
457
Футбол

Футбольный сезон в Хорватии возобновится 30 мая

Спорт-Экспресс 08:28
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
440
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное