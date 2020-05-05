Коронавирус
Газета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить11K
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:02, Ашберн
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Сегодня Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Президент РФ проведет совещание, на котором обсудят реализацию принятых решений по поддержке экономики и граждан России в связи с эпидемией коронавируса.
Приазовские степи 03:08
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 04 мая в 16:29
Шоу-бизнес
Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину
Собчак посоветовала ей найти «сильного мужчину». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.
Lenta.ru 08:01
Общество
Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области
Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
Экономика
Минтранс планирует расширить меры поддержки транспортной отрасли
Министерство транспорта Российской федерации разработало новый пакет непрямой поддержки для авиаотрасли, грузового автотранспорта, а также городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.
Online47.ru вчера в 21:37
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Политика
ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных
Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском вчера в 22:56
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
Хоккей
КХЛ назвала Знарка самым любимым тренером у игроков
КХЛ объявила самых любимых тренеров клубов у хоккеистов, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 08:40
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Армия и оружие
Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии
Вывод российских специалистов, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией, начнется 7 мая.
Известия 06:28
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Наука
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
РИА Новости 07:53
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Политика
Телефонный разговор провели Путин и Лукашенко
Live24 вчера в 14:45
Экономика
Почти два миллиона детей получили дополнительные выплаты в России
Дополнительные выплаты в пять тысяч рублей перечислили 1,8 миллиона детей в России.
Вечерняя Москва 08:44
Армия и оружие
Украинские пограничники провели учения в Азовском море
Морская охрана украинской погранслужбы провела боевые учения со стрельбой в Азовском море, об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства Украины.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Замминистра строительства Челябинской области арестована за взятки
Замминистру строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 08:50
Общество
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Lenta.ru 08:35
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Культура
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб
45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщает Gulf News.
Интерфакс вчера в 15:25
Энергетика
Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля
Газета.Ru вчера в 10:03