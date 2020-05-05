Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
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Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

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Россиянам пояснили, что действительно помогло бы сохранить деньги во время коронавируса

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Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

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Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

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Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

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В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Политика

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Президент РФ проведет совещание, на котором обсудят реализацию принятых решений по поддержке экономики и граждан России в связи с эпидемией коронавируса.
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Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
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Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину

Собчак посоветовала ей найти «сильного мужчину». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.
Lenta.ru 08:01
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Общество

Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области

Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
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Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

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Экономика

Минтранс планирует расширить меры поддержки транспортной отрасли

Министерство транспорта Российской федерации разработало новый пакет непрямой поддержки для авиаотрасли, грузового автотранспорта, а также городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Политика

ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных

Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском вчера в 22:56
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
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Хоккей

КХЛ назвала Знарка самым любимым тренером у игроков

КХЛ объявила самых любимых тренеров клубов у хоккеистов, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 08:40
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
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Армия и оружие

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

Вывод российских специалистов, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией, начнется 7 мая.
Известия 06:28
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Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
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Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
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Наука

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
РИА Новости 07:53
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Политика

Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
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Политика

Телефонный разговор провели Путин и Лукашенко

Live24 вчера в 14:45
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Экономика

Почти два миллиона детей получили дополнительные выплаты в России

Дополнительные выплаты в пять тысяч рублей перечислили 1,8 миллиона детей в России.
Вечерняя Москва 08:44
Армия и оружие

Украинские пограничники провели учения в Азовском море

Морская охрана украинской погранслужбы провела боевые учения со стрельбой в Азовском море, об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства Украины.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Замминистра строительства Челябинской области арестована за взятки

Замминистру строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 08:50
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
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Общество

Псковские власти смягчили карантинные меры

В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
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Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщает Gulf News.
Интерфакс вчера в 15:25
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Энергетика

Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

Газета.Ru вчера в 10:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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