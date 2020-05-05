Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец06 мая в 10:48

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русском05 мая в 18:54

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости06 мая в 07:31

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости06 мая в 02:23

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАСС05 мая в 19:23

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК06 мая в 08:18

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ru05 мая в 17:52
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Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
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Общество

В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
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Политика

Джонсон пригласил Путина на Глобальный саммит по вакцинам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в работе 3-го Глобального саммита по вакцинам.
Известия 11:35
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности продлен до 17 мая включительно.
Stolica58.ru 10:59
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Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей через год

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает чип, который будут внедрять в человеческий мозг.
Новый День 05:12
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Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
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Общество

В Алтайском крае ввели масочный режим

В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай 11:25
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Здоровье

Во Владимире приняли роды у пациентки с коронавирусом

Новорожденная малышка появилась на свет 7 мая в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы.
ГТРК Владимир 11:42
Экономика

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Общество

Алиханов назвал критерии смягчения режима самоизоляции

Губернатор назвал критерии оценки эпидемиологической обстановки, по которым нужно принимать решения о смягчении режима самоизоляции и ограничительных мер.
Русский Запад 08:01
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей Lada

АвтоВАЗ оформил патент на новые коммерческие наименования для будущих моделей Lada — это Tensa, Forta и Kayna.
SpeedMe вчера в 06:57
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Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
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Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
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Армия и оружие

Расстрел машины боевиков с Ми-171 сняли на видео

Суть событий 12:02
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
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Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Политика

Мэр столицы Чехии дал «урок истории» русским пранкерам

"Конев пришёл, когда война кончилась" Мэр Праги Зденек Гржиб (предположительно): В Прагу русская армия пришла слишком поздно, потому что у нас было Пражское восстание.
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Авто

Объявлена рублевая цена «заряженного» Mercedes-AMG GLE 53 Coupe

В России стартовал приём заказов на "заряженный" купе-кроссовер Mercedes-AMG GLE 53 Coupe нового поколения.
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СКА обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Витязь»

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Общество

В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих

Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
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Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru 06 мая в 14:35
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Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
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Политика

Трамп не считает, что Китай преднамеренно распространил коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в преднамеренное распространение Китаем коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:11
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Общество

Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
Rambler News Service 11:22
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Наука

Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
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