– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Общество В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 95

Политика Джонсон пригласил Путина на Глобальный саммит по вакцинам Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в работе 3-го Глобального саммита по вакцинам.

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Здоровье Во Владимире приняли роды у пациентки с коронавирусом Новорожденная малышка появилась на свет 7 мая в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы.

Экономика Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.

Общество Алиханов назвал критерии смягчения режима самоизоляции Губернатор назвал критерии оценки эпидемиологической обстановки, по которым нужно принимать решения о смягчении режима самоизоляции и ограничительных мер.

Общество Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке. 41

Финансы Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 128

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Политика Мэр столицы Чехии дал «урок истории» русским пранкерам "Конев пришёл, когда война кончилась" Мэр Праги Зденек Гржиб (предположительно): В Прагу русская армия пришла слишком поздно, потому что у нас было Пражское восстание.

Авто Объявлена рублевая цена «заряженного» Mercedes-AMG GLE 53 Coupe В России стартовал приём заказов на "заряженный" купе-кроссовер Mercedes-AMG GLE 53 Coupe нового поколения.

Общество Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля. 4