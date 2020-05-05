Коронавирус
Газета.RuСилуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета "Ведомости".
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолец06 мая в 10:48
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Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
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Расстрел машины боевиков с Ми-171 сняли на видео
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Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
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Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье
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Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
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