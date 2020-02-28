Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСилуанов объяснил причины ослабления рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил причины ослабления национальной валюты — рубля.
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В Рунете обсудили падение рубля и предложили пути его укрепления

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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
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Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
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