Экономика
Вечерняя МоскваСилуанов объяснил причины ослабления рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил причины ослабления национальной валюты — рубля.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъ28 февраля в 11:02
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
ЖКХ
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Политика
Песков предсказал непростую встречу Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но главы государств настроены на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Футбол
В Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирус
Вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артём Смирнов сообщил, что матч высшего дивизиона Северо-западной лиги Москвы между командами СССР и «Мегамужики» был отменён из-за подозрения на коронавирус.
Общество
Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Кино
Джеймс Ганн завершил съемки нового «Отряда самоубийц»
Американский режиссер Джеймс Ганн, автор дилогии "Стражи Галактики", объявил об окончании съемок "Отряда самоубийц".
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
США и движение Талибан (запрещено на территории России решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года) подписали мирное соглашение, по которому Соединенные Штаты должны вывести свои войска из Афганистана.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
Авто
Названы непригодные для перепродажи автомобили
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Авто
АвтоВАЗ объявляет скидки на автомобили Lada в марте
Особые условия доступны в рамках программы «Trade-In», которая позволяет купить модели LADA Granta (за исключением версии Cross и учебная), Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, SW Cross Vesta CNG со скидкой в размере 20 тысяч рублей.
Биатлон
В СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России представил обращение в Международный союз биатлонистов (IBU), где попросил организацию оценить действия, которые привели к обыскам на чемпионате мира в Италии у россиянина Александра Логинова и его тренера.
Общество
Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
Армия и оружие
Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
Соглашение устанавливает правовую основу сотрудничества для защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Сирии.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей
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Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери
Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в матче плей-офф КХЛ
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.