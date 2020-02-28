Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСилуанов объяснил ослабление рубля

Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
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Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
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За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.
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Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
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Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука на границе с Грецией по запросу России.
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