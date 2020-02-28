Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля. Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
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Силуанов объяснил падение рубля

RT на русском28 февраля в 13:50

Силуанов объяснил ослабление рубля

Lenta.ru28 февраля в 17:42

Силуанов объяснил ослабление рубля

РБК28 февраля в 15:29

В Рунете обсудили падение рубля и предложили пути его укрепления

Красная веснавчера в 18:14

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

РИА Новости28 февраля в 13:28

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ28 февраля в 11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru28 февраля в 10:25
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Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Lenta.ru 05:18
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Армия и оружие

Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии

Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
ГЛАС.RU вчера в 05:28
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Десять человек, по предварительным данным, пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Интерфакс вчера в 02:01
Политика

Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция

"Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства", - сказал сенатор.
РИА Новости 03:23
Политика

Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Происшествия

Сахалинских наркополицейских задержали за сбыт наркотиков

"По версии следствия, подозреваемые сбыли наркосодержащее вещество жителю областного центра", - говорится в сообщении ведомства.
РЕН ТВ вчера в 21:03
Армия и оружие

Cирийская армия продолжила теснить турецких боевиков

Анкара продолжает требовать от террористических группировок более значимых побед, чем взятие Серакиба.
Мир новостей вчера в 01:39
Гаджеты

Carbon 1 Mark II: первый в мире смартфон с корпусом из углеродного волокна

Компания Carbon Mobile анонсировала весьма любопытную новинку — смартфон Carbon 1 Mark II.
3DNews 01:24
Общество

После убийства Листьева его жена странно себя вела

Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
Экспресс газета 05:16
Армия и оружие

Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»

РЕН ТВ 05:29
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Экономика

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
RT на русском 03:16
Общество

Верующим порекомендовали не целовать иконы

Виноват коронавирус Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили об опасности целования икон.
АМИТЕЛ вчера в 03:27
Футбол

Автобус привез «Рубин» на другую арену перед игрой с «Тамбовом»

РИА Новости 05:25
Музыка

Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу

Российский певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!».
Lenta.ru 05:27
Киберспорт

NAVI вышли в гранд-финал IEM Katowice 2020

Cyber.sports.ru вчера в 15:32
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru 28 февраля в 01:13
Политика

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая

Ореанда-Новости вчера в 00:38
Игры

InnerSpace стала временно бесплатной в Epic Games Store

3DNews 27 февраля в 13:53
Происшествия

Иностранец задержан за запуск коптера над Кремлем в Москве

Иностранец задержан на Красной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что полиция задержала мужчину за запуск коптера над Кремлем.
Газета.Ru 05:41
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Политика

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Общество

В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
ТАСС вчера в 20:25
Футбол

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»

Российская газета вчера в 08:34
Фигурное катание

Татьяна Тарасова: «Мне даже жаль Роднину, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношении к трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, а также о том, как реагирует на негатив в интернете.
Sports.ru 04:51
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
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