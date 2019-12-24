с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году, после снижения в прошлые годы, связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.

Политика Трамп рассказал о подписании торгового соглашения с КНР Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 24 декабря, на пресс-конференции во Флориде заявил, что торговое соглашение страны с Китаем уже готово.

Политика Умер генерал армии Махмут Гареев Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.

Религия 25 декабря католики празднуют Рождество Христово 25 декабря католики всего мира отмечают один из главных христианских праздников Рождество Христово.

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.

Шоу-бизнес Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Происшествия В Москве отравились приехавшие на соревнования дети Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.

Транспорт Водителям автобусов и грузовиков ограничат рабочие часы По новым требованиям, отдых каждые четыре с половиной часа станет обязательным для водителей автобусов и грузовиков.