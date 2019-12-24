Экономика
Газета.RuСилуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.РИА Новости04:49
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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Хоккей
Назван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на ЧМ
Стал известен окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Экономика
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
Самыми закредитованными регионами России оказались Калмыкия, Тува и Курганская область, говорится в исследовании, проведенном РИА Новости на основе данных Центробанка и Росстата.
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Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
Здоровье
Специалисты назвали четыре естественных метода борьбы с гипертонией
Немецкие эксперты рассказали о четырёх эффективных способах, которые помогут бороться с гипертонией естественным путём.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Здоровье
В Смоленскую область пришел свиной грипп
Вместе с стем, в ходе лабораторного мониторинга в двух случаях определялись вирусы гриппа А(H1N1) – так называемого свиного гриппа, в 8 случаях - гриппа.
Авто
Первые GAC GS8 проданы в России
Три крупнейших дилерских центра GAC в Москве и Санкт-Петербурге начали продажи внедорожников GS8.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11
Самым логичным предположением является то, что Samsung приняла решение отказаться от названия Samsung Galaxy S11 в пользу Galaxy S20.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков
По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Гаджеты
В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka
В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
Технологии
Китайский производитель представил процессоры Loongson 3A4000 и 3B4000
Китайские источники сообщают о том, что компания Loongson представила в Пекине новое поколение универсальных процессоров с улучшенной производительностью.
Общество
Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard
Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
Авто
В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей
Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.