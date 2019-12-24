с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.

Экономика Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России Самыми закредитованными регионами России оказались Калмыкия, Тува и Курганская область, говорится в исследовании, проведенном РИА Новости на основе данных Центробанка и Росстата.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Здоровье В Смоленскую область пришел свиной грипп Вместе с стем, в ходе лабораторного мониторинга в двух случаях определялись вирусы гриппа А(H1N1) – так называемого свиного гриппа, в 8 случаях - гриппа.

Гаджеты Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11 Самым логичным предположением является то, что Samsung приняла решение отказаться от названия Samsung Galaxy S11 в пользу Galaxy S20.

Транспорт Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.

Финансы Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.

Технологии Китайский производитель представил процессоры Loongson 3A4000 и 3B4000 Китайские источники сообщают о том, что компания Loongson представила в Пекине новое поколение универсальных процессоров с улучшенной производительностью.

Шоу-бизнес Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.

Общество Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.