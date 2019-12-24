Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.
Читать в источнике
Комментировать161
с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24
" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.
РИА Новости04:49

Подробнее о событии

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РБК10:16

Силуанов назвал причины роста реальных доходов населения в 2019 году

ПРАЙМ04:22

Силуанов увидел рост доходов у россиян

URA.Ru05:40

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

RT на русском05:02

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году

ТАСС04:59

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

РИА Новости04:49

Силуанов прокомментировал данные Росстата о росте реальных доходов россиян

Экономика сегодня05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Происшествия

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 14:44
Хоккей

Назван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на ЧМ

Стал известен окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 16:39
Экономика

Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России

Самыми закредитованными регионами России оказались Калмыкия, Тува и Курганская область, говорится в исследовании, проведенном РИА Новости на основе данных Центробанка и Росстата.
DP.RU вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом

Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
WomanHit.ru 11:14
Здоровье

Специалисты назвали четыре естественных метода борьбы с гипертонией

Немецкие эксперты рассказали о четырёх эффективных способах, которые помогут бороться с гипертонией естественным путём.
SterlitamakTime.ru 06:44
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 13:57
Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru вчера в 16:13
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:10
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Здоровье

В Смоленскую область пришел свиной грипп

Вместе с стем, в ходе лабораторного мониторинга в двух случаях определялись вирусы гриппа А(H1N1) – так называемого свиного гриппа, в 8 случаях - гриппа.
Главная Тема вчера в 23:46
Авто

Первые GAC GS8 проданы в России

Три крупнейших дилерских центра GAC в Москве и Санкт-Петербурге начали продажи внедорожников GS8.
32CARS.ru 08:33
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11

Самым логичным предположением является то, что Samsung приняла решение отказаться от названия Samsung Galaxy S11 в пользу Galaxy S20.
iXBT.com 05:55
Армия и оружие

В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков

По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.
РИА Новости 16:14
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Политика

Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Известия 16:10
Гаджеты

В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka

В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Вечерний курьер 09:26
Музыка

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Piter.tv 13:44
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Финансы

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг 22 декабря в 16:22
Технологии

Китайский производитель представил процессоры Loongson 3A4000 и 3B4000

Китайские источники сообщают о том, что компания Loongson представила в Пекине новое поколение универсальных процессоров с улучшенной производительностью.
Игромания.ру 16:11
Общество

Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard

Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес

Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой

На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
WomanHit.ru вчера в 10:47
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.
ТАСС 13:31
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК 16:47
Авто

В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей

Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Российская газета 12:25
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Политика

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Парламентская газета 10:37
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 22 декабря в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное