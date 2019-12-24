Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году, после снижения в прошлые годы, связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24
" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.
РИА Новости04:49

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Антон Силуанов: реальные доходы россиян начали расти

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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

РИА Новости04:49

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РБК10:16
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

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