с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году, после снижения в прошлые годы, связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Общество Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Происшествия Микроавтобус сбил пенсионерку на Сахалине Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.

Экономика Первый брендированный отель откроют в Дагестане Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.

Происшествия Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.

Общество Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Авто Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

Общество Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

Экономика ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Технологии МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Авто Российские автомобили Lada подорожают с 1 января Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".

Общество Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.