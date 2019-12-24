Экономика
Газета.RuСилуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году, после снижения в прошлые годы, связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.РИА Новости04:49
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Армия и оружие
Япония разместит американские конвертопланы в районе Токио
Минооброны Японии собирается разместить в Кисарадзу все 17 конвертопланов Osprey.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Происшествия
Микроавтобус сбил пенсионерку на Сахалине
Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Экономика
Первый брендированный отель откроют в Дагестане
Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Происшествия
Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек
Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Общество
Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Авто
Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России
Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Кино
Мы не собирались давать оценку событиям — режиссер «Союза спасения»
Создатели фильма о восстании декабристов «Союз спасения» не ставили задачу дать оценку событиям того времени, заявил режиссер картины Андрей Кравчук 23 декабря, сообщает ТАСС.
Общество
Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Экономика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Политика
Наш последний бастион — Берлин: Россия не прекращает агрессию и становится самой большой проблемой (Delfi, Литва) (Delfi.lt)
Пресс-секретарь Меркель даже публично заявил, что Франция стремится к отношениям с Россией без предварительных условий, несмотря на все красные линии, которые переступили.
Происшествия
Суд отменил продление домашнего ареста экс-полпреду президента Ишаеву
Московский городской суд отменил продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином
Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Авто
Российские автомобили Lada подорожают с 1 января
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Политика
Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
Экономика
Власти в Хакасии теперь помогут всем предпринимателям без исключения
Ирина Войнова призвала предпринимателей региона обращаться в центр "Мой бизнес": "Всем поможем абсолютно, любую консультацию окажем"
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