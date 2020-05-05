Коронавирус
РИА НовостиСилуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Читать в источнике
Оценить11K
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению
Московский Комсомолец10:48
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 21:37, Ашберн
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Кино
Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
RuNews24.ru 01:26
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Гаджеты
Microsoft представила ноутбук Surface Book 3
Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Book 3. По заявлению компании, это самый производительный лэптоп из их ассортимент.
The GEEK 13:34
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54
Шоу-бизнес
Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников
Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru 20:04
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Экономика
В трети российских регионов выросли долги по зарплате
В период с 1 марта по 1 апреля в 31 российском регионе России вырос уровень задолженности по зарплате.
Известия 13:00
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Разбирая архив, Ивлеева нашла кадры тех времен и показала поклонникам.
StarHit.ru 13:30
Общество
Инфекционист предрек всплеск коронавируса в России через две недели
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:55
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Экономика
Швеции посулили выгоду из-за отказа от карантина
Аналитики крупнейшего банка Швеции SEB посулили стране выгоду из-за отказа от жесткого карантина в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 20:00