Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперты объяснили, почему власти так упорно сопротивляются раздаче денег населению

Московский Комсомолец10:48

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

РИА Новости07:31

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине

РБК08:18

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36
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Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
11
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
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Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Армия и оружие

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

ФАН 21:28
Общество

Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
3
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,2K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,9K
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
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Кино

Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года

RuNews24.ru 01:26
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Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
23
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Гаджеты

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Book 3. По заявлению компании, это самый производительный лэптоп из их ассортимент.
The GEEK 13:34
5
Политика

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54
4
Шоу-бизнес

Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников

Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru 20:04
5
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
1
Экономика

В трети российских регионов выросли долги по зарплате

В период с 1 марта по 1 апреля в 31 российском регионе России вырос уровень задолженности по зарплате.
Известия 13:00
Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
19
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
459
Общество

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
273
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву

Разбирая архив, Ивлеева нашла кадры тех времен и показала поклонникам.
StarHit.ru 13:30
Общество

Инфекционист предрек всплеск коронавируса в России через две недели

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:55
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
33
Экономика

Швеции посулили выгоду из-за отказа от карантина

Аналитики крупнейшего банка Швеции SEB посулили стране выгоду из-за отказа от жесткого карантина в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 20:00
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