– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.

Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

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