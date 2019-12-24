Экономика
Rambler News ServiceСилуанов объяснил рост доходов россиян
Рост реальных доходов населения России в текущем году произошел за счет роста зарплат, пенсий и пособий и за счет снижения темпов инфляции, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.РИА Новостивчера в 04:49
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