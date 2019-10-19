Экономика
Rambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Политика
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации.
РИА Новости 07:39
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Культура
Валдис Пельш признался в жестоком розыгрыше Александра Абдулова
Вечерний курьер 03:13
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru вчера в 15:24
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Гаджеты
HTC представила блокчейн-смартфон Exodus 1s за 219 евро
HTC официально представила новый блокчейн-смартфон Exodus 1s со встроенным аппаратным биткоин-кошельком.
MobiDevices 07:01
Политика
Лавров сообщил о стыде за действия известных людей при развале СССР
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «России 1» ответил на вопрос о том, какой «стыд делит пополам с Россией».
РБК 07:44
Наука
От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей
1 декабря стартует прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», организатором которого является Фонд содействия инновациям.
Научная Россия 17 октября в 07:41
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 18 октября в 04:34
Культура
У миллионера из Петербурга отобрали сумку с бельём в Челябинске
АиФ Челябинск 07:33
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку. Ее лучше заменить цельнозерновой.
Российская газета 06:25
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 18 октября в 04:51
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Здоровье
В Сызрани пяти пациентам поставлен смертельно опасный диагноз
Диагноз был поставлен пяти сызранцам, четырем жителям Октябрьска и двум сельчанам из Сызранского района.
Маленькая Сызрань 01:03
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Наша версия вчера в 07:03
Происшествия
В Красноярском крае разрушено пять незаконных дамб
Следственный комитет России по Красноярскому краю поделился промежуточными результатами расследования, которое проводится по факту гибели 15 человек на золотом прииске.
ФедералПресс 07:30
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Футбол
«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Евгения Ловчева на матч английской Премьер-лиги
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который состоится 20 октября и начнется в 18:30 мск.
Чемпионат 07:40
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Общество
Самолет Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс
Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс, проведя в воздухе 19 часов 16 минут, сообщает авиакомпания на своем сайте в воскресенье, 20 октября.
Известия 04:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в сети
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором в социальных сетях, в одном из сообщений назвав ирландца "насильником".
Газета.Ru 07:08