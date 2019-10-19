Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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В правительстве увидели, что у россиян стало больше денег

URA.Ru10:49

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

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Силуанов пояснил, почему выросли реальные доходы россиян

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Rambler News Service08:40

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:30

Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в РФ

ПРАЙМ06:27
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Происшествия

Опубликовано видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Семерых рабочих, пропавших без вести после обрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае, обнаружили живыми.
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Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель

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«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

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Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
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Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
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Наука

Ученые создали управляемый «силой мысли» протез обеих рук с возможностью чувствовать

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса создали первый в мире «дважды двусторонний» протез рук, управляемый интерфейсом «мозг-компьютер»: два протеза, управляемые при помощи нейроимплантов, передают тактильную информацию посредством стимуляции соматосенсорной коры в обоих полушариях головного мозга.
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Общество

Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца года

Передача семи картин кисти русского художника Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца текущего года.
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Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
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Захарова оценила письмо Трампа Эрдогану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НТВ назвала примером эпистолярного жанра письмо американского президента Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Эрдогану.
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Космос

NASA показало «портал в другое измерение»

«Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.
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«Лион» потерял очки в матче с «Дижоном»

«Лион» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
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Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
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Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли

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Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
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Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

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Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

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Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

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Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта Александр Волков умер на 53-м году жизни.
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