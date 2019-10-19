Экономика
Rambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Происшествия
Опубликовано видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Семерых рабочих, пропавших без вести после обрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае, обнаружили живыми.
Газета.Ru 12:27
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Футбол
Зенит — Ростов 4:0 (2-й тайм)
Metaratings 12:47
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
Газета.Ru 12:36
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Происшествия
«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье
На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Наука
Ученые создали управляемый «силой мысли» протез обеих рук с возможностью чувствовать
Исследователи из Университета Джонса Хопкинса создали первый в мире «дважды двусторонний» протез рук, управляемый интерфейсом «мозг-компьютер»: два протеза, управляемые при помощи нейроимплантов, передают тактильную информацию посредством стимуляции соматосенсорной коры в обоих полушариях головного мозга.
Индикатор 04:15
Общество
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца года
Передача семи картин кисти русского художника Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца текущего года.
Известия 17 октября в 01:36
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Политика
Захарова оценила письмо Трампа Эрдогану
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НТВ назвала примером эпистолярного жанра письмо американского президента Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Эрдогану.
Московский Комсомолец 12:58
Космос
NASA показало «портал в другое измерение»
«Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.
Forbes 12:40
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Футбол
«Лион» потерял очки в матче с «Дижоном»
«Лион» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru 13:25
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Космос
Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли
По данным NASA, за год с Землей сблизилось около тысячи астероидов, но все прошли на безопасном расстоянии.
РИА Новости 01:00
Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
Годовалый ребенок скончался на борту рейса Пхукет – Москва
Аргументы недели вчера в 11:02
Политика
Медведев уверен, что санкции против РФ рано или поздно отменят
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России и ответные меры Москвы рано или поздно будут отменены.
News.ru 11:24
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Общество
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Теннис
Умер теннисист Александр Волков
Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта Александр Волков умер на 53-м году жизни.
Известия 08:47
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Lenta.ru 02:41
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49