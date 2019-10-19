Экономика
Rambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru 05:29
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Теннис
Рублёв вышел в финал Кубка Кремля и сыграет с Маннарино
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
Чемпионат 15:06
Кино
Disney назвала даты выхода серий шоу «Мандалорец» по «Звёздным войнам»
Компания Disney опубликовала информацию о датах выхода серий предстоящего сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн».
REGNUM вчера в 14:23
Футбол
Результаты игрового дня 19 октября. Чемпионат Белоруссии 2019
В турнире «Чемпионат Белоруссии 2019» завершились матчи игрового дня.
Sportbox.RU 15:22
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Наука
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra 09:02
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Авто
Стартовали продажи обновленного кроссовера Mazda CX-4
Компания Mazda объявила старт приема заявок на обновленную модификацию купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 00:33
Политика
Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
REGNUM 15:08
Политика
В США предложили покончить с Украиной, отдав ее России
Журналист американского издания The American Conservative предложил радикальный способ разрешения кризиса, возникшего в отношениях США и России из-за Украины.
Брянские новости вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Здоровье
Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России
За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.
РБК вчера в 06:17
Футбол
Зенит — Ростов 6:1
Газета.Ru 13:42
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru 18:35
Политика
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе.
Комсомольская правда вчера в 03:47
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 06:34
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде
«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании.
Soccer.ru 08:54
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53