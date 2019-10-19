Экономика
Rambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 04:13
Политика
Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Культура
Валдис Пельш рассказал, как жестоко разыграл Александра Абдулова
Bimru.ru вчера в 12:06
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции
В турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.
Известия вчера в 06:51
Происшествия
СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае
В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Ведомости 04:21
Футбол
Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах
Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов выступил с критикой мужчин, которые увлекаются футболом.
РБК 04:33
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале
Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области.
ТАСС 03:14
Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой
Матч ТВ вчера в 08:42
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Спорт
Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира
Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Ruposters.ru вчера в 08:17
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Футбол
Дзюба не дотянул до рекорда «Зенита»
iReactor 04:01
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество
Первую линию комплекса по переработке отходов запустили в Подмосковье
Lenta.ru 18 октября в 10:26
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Шоу-бизнес
Ани Лорак назвала причину развода с мужем
Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Экспресс газета 01:03
Религия
Тысячи брянцев собрались на литургию с участием Патриарха Кирилла
Возглавляет божественную литургию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужение собрались тысячи православных верующих.
БрянскToday 04:39
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05