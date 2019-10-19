Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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В правительстве увидели, что у россиян стало больше денег

URA.Ruвчера в 10:49

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Rambler News Serviceвчера в 08:40

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Коммерсантъвчера в 06:30

Силуанов пояснил, почему выросли реальные доходы россиян

Аргументы и Фактывчера в 07:38

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РИА Новостивчера в 06:43

Силуанов объяснил данные о резком росте доходов россиян

Life.ruвчера в 08:28

Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в РФ

ПРАЙМвчера в 06:27
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Происшествия

СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Экономика

Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 04:13
Политика

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Культура

Валдис Пельш рассказал, как жестоко разыграл Александра Абдулова

Bimru.ru вчера в 12:06
Происшествия

Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции

В турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.
Известия вчера в 06:51
Происшествия

СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Ведомости 04:21
Футбол

Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах

Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Общество

Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов выступил с критикой мужчин, которые увлекаются футболом.
РБК 04:33
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале

Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области.
ТАСС 03:14
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ вчера в 08:42
Общество

Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек

В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Происшествия

СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

Известия 04:36
Спорт

Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира

Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Ruposters.ru вчера в 08:17
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru 18 октября в 18:59
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Шоу-бизнес

Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет

Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Футбол

Дзюба не дотянул до рекорда «Зенита»

iReactor 04:01
Футбол

Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Спорт-Экспресс 03:34
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Армия и оружие

Турецкий военный погиб на севере Сирии

РБК 04:02
Общество

Первую линию комплекса по переработке отходов запустили в Подмосковье

Lenta.ru 18 октября в 10:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Шоу-бизнес

Ани Лорак назвала причину развода с мужем

Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Экспресс газета 01:03
Религия

Тысячи брянцев собрались на литургию с участием Патриарха Кирилла

Возглавляет божественную литургию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужение собрались тысячи православных верующих.
БрянскToday 04:39
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Шоу-бизнес

Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
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