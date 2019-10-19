Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

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Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

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