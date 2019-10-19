Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
РИА Новости06:43

Подробнее о событии

Причина роста реальных доходов в том, что россияне стали меньше брать кредиты

Суть событий07:09

Силуанов объяснил данные о резком росте доходов россиян

Life.ru08:28

Силуанов пояснил, почему выросли реальные доходы россиян

Аргументы и Факты07:38

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Rambler News Service08:40

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РИА Новости06:43

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:30

Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в РФ

ПРАЙМ06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Экономика

Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите

Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:38
Игры

Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования

News.ru вчера в 04:09
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Происшествия

Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге

Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
REGNUM 07:49
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Происшествия

Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы золотодобывающей артели у села Щетинкино.
Вести.Ru 05:56
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:06
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Газета.Ru 03:38
Происшествия

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 10:15
Общество

Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал

Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии

Турция продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы «зоны безопасности».
RT на русском вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод

Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Теннис

Скончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» и возглавила таблицу Ла Лиги

Матчем в Эйбаре на стадионе Estadio Municipal de Ipurúa между местным клубом и чемпионами Испании из "Барселоны" продолжился турнир футбольной Ла Лиги.
Вести.Ru 09:30
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Футбол

Дуглас Сантос: «К „Ростову“ подходим со всей ответственностью»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом».
Матч ТВ 04:20
Политика

Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда

Lenta.ru 09:07
Происшествия

В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
RT на русском 10:19
Общество

Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике

Телеканал Санкт-Петербург 04:17
Футбол

Футболист «Локомотива» Джорджевич получил повреждение связок колена

ТАСС Спорт 09:33
Спорт

Россию оставили без большого биатлона до осени 2020 года

Рассмотрение вопроса о статусе СБР отложено как минимум до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге, сообщает ТАСС.
Ридус 08:36
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском вчера в 04:02
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Футбол

Тедеско объяснил, почему назначил Жиго капитаном «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём решении назначить капитаном московского клуба в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» защитника Самюэля Жиго.
News.ru 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное