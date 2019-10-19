Экономика
Rambler News ServiceСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.РИА Новости06:43
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Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии
Турция продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы «зоны безопасности».
RT на русском вчера в 08:46
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Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
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Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
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Матчем в Эйбаре на стадионе Estadio Municipal de Ipurúa между местным клубом и чемпионами Испании из "Барселоны" продолжился турнир футбольной Ла Лиги.
Вести.Ru 09:30
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Дуглас Сантос: «К „Ростову“ подходим со всей ответственностью»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом».
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В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
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Россию оставили без большого биатлона до осени 2020 года
Рассмотрение вопроса о статусе СБР отложено как минимум до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге, сообщает ТАСС.
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В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Тедеско объяснил, почему назначил Жиго капитаном «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём решении назначить капитаном московского клуба в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» защитника Самюэля Жиго.
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