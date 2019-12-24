с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Политика Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.

Космос Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.

Политика Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Общество Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Спорт ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Общество В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.

Шоу-бизнес Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».