Экономика
RT на русскомСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.РИА Новости04:49
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Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
Космос
Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет
Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников
Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Здоровье
У городской онкологической больницы № 1 появится диспансер
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Происшествия
Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в Бибирево.
Армия и оружие
Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу
Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам этого года выросли на 14%, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России второй раз подряд
Лучшим футболистом России календарного 2019 года признан нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной страны Артем Дзюба.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
Политика
Донбасс и Киев согласовали условия обмена пленными
Донбасс и Киев согласовали условия по обмену пленными, который пройдет по формуле «всех на всех», передает ОТР.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Общество
Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях
Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
Экономика
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.