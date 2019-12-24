Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24
" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.
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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

РИА Новости04:49

Силуанов назвал причины роста реальных доходов населения в 2019 году

ПРАЙМ04:22
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Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

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Политика

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RT на русском 11:55
Экономика

Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

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ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
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