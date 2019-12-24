с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.

Политика Трамп и Си Цзиньпин лично подпишут торговую сделку США и Китая Президент США Дональд Трамп заявил, что «первая фаза» торгового соглашения будет подписана лично им и главой КНР Си Цзиньпином на специальной церемонии, 24 декабря передает агентство Reuters.

Политика Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.

Хоккей Александр Овечкин поужинал с Дональдом Трампом Спортсмен вместе со своей супругой Анастасией Шубской посетили частную резиденцию «Мар-а-Лаго» во Флориде, принадлежащую президенту США.

Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.

Политика Зеленский запретил импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.

Гаджеты Sony не справляется со спросом на сенсоры камер Мода на смартфоны с несколькими мощными камерами приводит к тому, что японский производитель вынужден работать без выходных и заранее приносить извинения за возможный срыв сроков.

Экономика Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.

Общество Мантуров прокомментировал возможность ухода Apple с российского рынка 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.

Политика В партии Зеленского нашли причины потери Крыма Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.

Шоу-бизнес Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.

Политика Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.