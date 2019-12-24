Экономика
RT на русскомСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.РИА Новостивчера в 04:49
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Политика
Трамп и Си Цзиньпин лично подпишут торговую сделку США и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что «первая фаза» торгового соглашения будет подписана лично им и главой КНР Си Цзиньпином на специальной церемонии, 24 декабря передает агентство Reuters.
Политика
Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Культура
Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит
Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Хоккей
Александр Овечкин поужинал с Дональдом Трампом
Спортсмен вместе со своей супругой Анастасией Шубской посетили частную резиденцию «Мар-а-Лаго» во Флориде, принадлежащую президенту США.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Гаджеты
Sony не справляется со спросом на сенсоры камер
Мода на смартфоны с несколькими мощными камерами приводит к тому, что японский производитель вынужден работать без выходных и заранее приносить извинения за возможный срыв сроков.
Экономика
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Общество
Мантуров прокомментировал возможность ухода Apple с российского рынка
2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.
Футбол
Кононов рассказал о взаимоотношениях с фанатами «Спартака» после отставки
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что не сталкивался с агрессией со стороны поклонников красно-белых при личных встречах.
Армия и оружие
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Хоккей
СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ, Зуб оформил хет-трик
Зуб стал шестым защитником, которому удалось сделать хет-трик в КХЛ. Для форварда СКА Антона Бурдасова этот матч стал 500-м в КХЛ.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка
Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Происшествия
Замглавы Семикаракорского района подозревают в мошенничестве
Первый замглавы Семикаракорского района был задержан силовиками, а в администрации прошли обыски, передает Коммерсант.
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Политика
Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной
Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает ситуацию в экономике России удовлетворительной, передает РИА Новости.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Общество
Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов
Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
Общество