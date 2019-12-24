Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24
" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.
РИА Новостивчера в 04:49

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Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году

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РБКвчера в 10:16

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Антон Силуанов: реальные доходы россиян начали расти

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РИА Новостивчера в 04:49

Силуанов назвал причины роста реальных доходов населения в 2019 году

ПРАЙМвчера в 04:22
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Мантуров прокомментировал возможность ухода Apple с российского рынка

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Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

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