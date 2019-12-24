с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.

Технологии The Verge: чем запомнится десятилетие The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.

Энергетика ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.

Космос Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь» Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.

Футбол Лэмпард: я намерен доверять молодым игрокам в «Челси» Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лемпард в преддверии матча 19-го тура с «Саугтемптоном» поделился мнением о том, что он планирует доверять молодым игрокам, имеющимся в клубе.

Технологии МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Транспорт Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Гаджеты Сим-карты Super SIM появятся в Китае Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM.