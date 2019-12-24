Экономика

Pravda.RuPravda.RuСилуанов назвал причину роста реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.
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с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24
" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.
РИА Новостивчера в 04:49

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Антон Силуанов: реальные доходы россиян начали расти

Вести.Ruвчера в 17:31

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

РБКвчера в 10:16

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

РИА Новостивчера в 04:49

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

RT на русскомвчера в 05:02

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году

ТАССвчера в 04:59

Силуанов увидел рост доходов у россиян

URA.Ruвчера в 05:40

Силуанов назвал причины роста реальных доходов населения в 2019 году

ПРАЙМвчера в 04:22
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Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

Российская газета 10:02
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Политика

В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
РИА Новости 09:23
Политика

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия

Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие

Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено.
Известия вчера в 06:56
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском 08:24
Экономика

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
Российская газета вчера в 11:37
Футбол

Олег Кононов — о болельщиках «Спартака». Эксклюзив «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не сталкивается с агрессией со стороны болельщиков красно-белых, когда встречает их на улицах.
Спорт-Экспресс 10:16
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Общество

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
RT на русском 01:39
Фигурное катание

Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию

Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
RT на русском 09:34
Космос

У сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики может быть друг

Сверхмассивная черная дыра, которая скрывается в центре нашей галактики, называемая Sgr A, имеет массу, примерно в 4 миллиона раз превышающую массу нашего Солнца.
AstroNews.ru 23 декабря в 12:49
Происшествия

Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.
ЛОТ 09:48
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
Происшествия

Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна 07:35
Спорт

Разработчики Beyond Skyrim: Morrowind показали новые живописные пейзажи

Разработчики мода Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V выпустили свежий ролик, который демонстрирует обновлённые локации Морровинда.
Игромания.ру 09:04
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Авто

Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам

Сумма в 32,2 тыс. рублей, которую россияне ежемесячно тратят на свои автомобили, включает затраты на топливо (основная статья расходов), страховки (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, ремонт и техническое обслуживание, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
Автоновости дня вчера в 22:35
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия 23 декабря в 17:49
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Lenta.ru 03:38
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском 05:39
Футбол

Мариу считает, что Миранчук готов к игре за «Ювентус»

Футболистов прессуют за один неудачный матч. Но в целом Миранчук готов к игре за "Ювентус", считает Мариу.
Sport.ru вчера в 18:00
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM 09:07
Общество

Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Вечерняя Москва вчера в 07:41
Авто

BMW отзывает 19 000 автомобилей в России

Южный Федеральный 10:36
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