Экономика
Pravda.RuСилуанов назвал причину роста реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.
Читать в источнике
Оценить829
с чего всё началось
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.РИА Новостивчера в 04:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Армия и оружие
Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Экономика
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка
В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
Футбол
Олег Кононов — о болельщиках «Спартака». Эксклюзив «СЭ»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не сталкивается с агрессией со стороны болельщиков красно-белых, когда встречает их на улицах.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Фигурное катание
Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
Космос
У сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики может быть друг
Сверхмассивная черная дыра, которая скрывается в центре нашей галактики, называемая Sgr A, имеет массу, примерно в 4 миллиона раз превышающую массу нашего Солнца.
Происшествия
Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку
Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.
Происшествия
Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Спорт
Разработчики Beyond Skyrim: Morrowind показали новые живописные пейзажи
Разработчики мода Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V выпустили свежий ролик, который демонстрирует обновлённые локации Морровинда.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Авто
Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам
Сумма в 32,2 тыс. рублей, которую россияне ежемесячно тратят на свои автомобили, включает затраты на топливо (основная статья расходов), страховки (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, ремонт и техническое обслуживание, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Футбол
Мариу считает, что Миранчук готов к игре за «Ювентус»
Футболистов прессуют за один неудачный матч. Но в целом Миранчук готов к игре за "Ювентус", считает Мариу.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Авто