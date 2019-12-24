с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году. Он полагает, что это произошло из-за перелома тенденции последних лет.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате» Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Происшествия Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Футбол Олег Кононов — о болельщиках «Спартака». Эксклюзив «СЭ» Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не сталкивается с агрессией со стороны болельщиков красно-белых, когда встречает их на улицах.

Происшествия Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.

Происшествия Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика «Северный поток-2» заморозят на 6 лет Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.

Авто Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам Сумма в 32,2 тыс. рублей, которую россияне ежемесячно тратят на свои автомобили, включает затраты на топливо (основная статья расходов), страховки (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, ремонт и техническое обслуживание, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Здоровье В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.