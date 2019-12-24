Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
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Силуанов похвалил правительство за рост реальных доходов населения РФ

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Силуанов назвал причины роста реальных доходов населения в 2019 году

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
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Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Происшествия

Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову

21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
Ведомости 08:13
Кино

Мы не собирались давать оценку событиям — режиссер «Союза спасения»

Создатели фильма о восстании декабристов «Союз спасения» не ставили задачу дать оценку событиям того времени, заявил режиссер картины Андрей Кравчук 23 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 16:23
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л»

С космодрома Байконур прошёл запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» №3. В 15:12 мск произошло отделение головного блока.
RT на русском 07:03
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
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Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

РИА Новости 07:38
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РФС отклонил реформу ПФЛ с ликвидацией группы «Восток»

Исполком РФС не принял проект реформирования ПФЛ, предполагающий ликвидацию группы «Восток», сообщает источник.
Матч ТВ 09:07
Происшествия

Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:02
Шоу-бизнес

Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия 09:12
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Телеканал 360° вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой

В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
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Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

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Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия 06:53
Армия и оружие

Шойгу назвал количество вооружения, поступившего в ВС РФ в 2019 году

Ридус 08:01
Шоу-бизнес

Максим Фадеев прокомментировал нелестное высказывание Наргиз о России

URA.Ru 07:38
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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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В уфимской школе старшеклассники затравили 11-летнюю девочку

В Уфе школьники затравили 11-летнюю девочку.
UfaTime.ru 07:38
Экономика

Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»

Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
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Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника

Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
МК-Спорт 05:02
Кино

Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»

Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
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Путин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:21
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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
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