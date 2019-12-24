Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.

Космос С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» С космодрома Байконур прошёл запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» №3. В 15:12 мск произошло отделение головного блока.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Спорт Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).

Происшествия Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Здоровье В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.

Кино Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение» Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.