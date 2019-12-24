Экономика
РИА НовостиСилуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
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Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Гаджеты
В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС
Для РЖД программные решения будут доработаны, и уже известно, что компания заказала несколько тысяч смартфонов MIG C55 с установленной на них ОС «Аврора».
Авто
Эксперты узнали, что сокращает ресурс современного двигателя
В современных двигателях используются решения, экономящие топливо, но сокращающие ресурс мотора.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Авто
У нового Ford Focus RS появится электрический полный привод
Премьера нового Ford Focus RS состоится в конце 2020 года.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год
Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Происшествия
Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией
Националист Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения российско-эстонской государственной границы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права.
Политика
Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым
Общество
Череповец попал в рейтинг самых депрессивных городов России
Политика
В «Нафтогазе» назвали «большим риском» новый контракт на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает большим риском условия нового контракта на транзит российского газа, которые касаются отказа от исков.
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Спорт
Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) согласился с решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.
Общество
Фонд дольщиков: проблема обманутых дольщиков будет решена за 3 года
В целом же проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года, сообщил гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Футбол
Исполком РФС не принял реформу ПФЛ
Как стало известно «СЭ», сегодня на Исполкоме РФС не был принят проект реформы ПФЛ.
Политика
Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов
Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
Экономика
Определены самые закредитованные регионы в России
Наиболее закредитованными субъектами РФ оказались является Калмыкия, а также Тува и Курганская область, свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Интернет
Новая функция появится в «Youtube»
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».