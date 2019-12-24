с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.

Общество Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Политика Володин высказался за точечную корректировку Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.

Происшествия Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Спорт Исполком ОКР поддержал РУСАДА в споре с WADA Наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с решением WADA о признании РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Технологии Huawei работает над аналогами приложений Google Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Экономика Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко.

Общество Чиновников могут пересадить из служебных машин в такси В рамках оптимизации расходов на служебные машины для федеральных чиновников власти рассматривают возможность пересадить госслужащих на такси.

Здоровье Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.

Экономика Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Общество Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Общество Авиакомпании пригрозили срывом полетов в новогодние праздники Программа авиарейсов в новогодние праздники может быть сорвана, поскольку Минтранс до сих пор не принял решения по использованию около 30 самолетов.

Политика Названы имена вычеркнутых из обмена пленными между Киевом и Донбассом Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, были исключены из списков на обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Футбол РФС утвердил запрет на критику судей Исполком Российского футбольного союза принял изменения в регламент по этике, в соответствии с которыми игрокам, тренерам и другим представителям клубов запрещено публично критиковать действия арбитров.

Политика Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".

Экономика Украина подсчитала доход от транзита газа из России Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.