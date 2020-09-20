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РБК
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости08:13
Подробнее о событии
ТАСС

Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАСС10:37
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

РБК10:26
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°08:05
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ru08:35
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

РИА Новости08:13
RT на русском

Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии

RT на русском10:09
Вести.Ru

России было выгодно дать Белоруссии кредит

Вести.Ru06:59

Латушко сообщил о грядущем массовом увольнении дипломатов

Не называя источник информации, Латушко заявил, что увольнение с дипломатической службы ожидает сотрудников центрального аппарата МИД, а также представительств и дипмиссий Белоруссии при ЕС, в Польше, Латвии, Индии, ОАЭ и других странах.
Латушко сообщил о грядущем массовом увольнении дипломатов
Вести.Ru08:25
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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14
1

Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59

Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover2410:19
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Трамп сократил отставание от Байдена в предвыборной гонке

Кандидат на пост президента США демократ Джозеф Байден опережает по популярности действующего главу государства республиканца Дональда Трампа на 8%. За прошедший месяц этот разрыв сократился на 1 пункт, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты прошедшего опроса.
Газета.Ru10:28

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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