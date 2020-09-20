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РБК
РБК 

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости08:13
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ТАСС

Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАСС10:37
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

РБК10:26
Вести.Ru

России было выгодно дать Белоруссии кредит

Вести.Ru06:59
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ru08:35
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

РИА Новости08:13
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°08:05
RT на русском

Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии

RT на русском10:09

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