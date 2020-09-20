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РБК
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:13
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Ридус

Силуанов назвал причину предоставления кредита Белоруссии

Ридусвчера в 08:58
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

РБКвчера в 10:26
RT на русском

Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
ТАСС

Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАССвчера в 10:37
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:35
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:13
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°вчера в 08:05

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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