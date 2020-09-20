Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии
Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
С чего всё началось
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:13
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