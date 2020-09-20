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РБК
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:13
Подробнее о событии
ТАСС

Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАССвчера в 10:37
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

РБКвчера в 10:26
Вести.Ru

России было выгодно дать Белоруссии кредит

Вести.Ruвчера в 06:59
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:35
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:13
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°вчера в 08:05
RT на русском

Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09

Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46

Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новостивчера в 14:20
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В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24

Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
RT на русскомвчера в 08:01
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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Intel обновила поддержку процессоров Intel Rocket Lake в Linux

Программный пакет Compute Runtime версии 20.37.17906, который представляет возможности OpenCL и oneAPI Level Zero для графического оборудования Linux, получил базовую поддержку процессоров Intel следующего поколения — Rocket Lake.
ИА Красная Веснавчера в 16:00