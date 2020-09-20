Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:13
Подробнее о событии
ТАСС

Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАССвчера в 10:37
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:13
RT на русском

Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:35
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

РБКвчера в 10:26
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°вчера в 08:05
Вести.Ru

России было выгодно дать Белоруссии кредит

Вести.Ruвчера в 06:59

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
5

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
38

Эксперимент ЦРУ раскрыл, от чего зависит успешность команд

Исследователи провели дополнительные эксперименты и увидели, что на успешность группы влиял не «коллективный интеллект» в классическом понимании, а то, насколько хорошо все участники общались между собой.
Ferraвчера в 11:35

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газетавчера в 13:12
292

Скрутили производство: пациенты с артритами остались без лекарств

Тройка по лечению Больные ревматическими заболеваниями остались без трех важных лекарств, рассказала "Известиям" член президиума Российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полина Пчельникова.
Известия17:01