Эксперимент ЦРУ раскрыл, от чего зависит успешность команд

Исследователи провели дополнительные эксперименты и увидели, что на успешность группы влиял не «коллективный интеллект» в классическом понимании, а то, насколько хорошо все участники общались между собой.