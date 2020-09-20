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РБК
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:13
Подробнее о событии
ТАСС

Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАССвчера в 10:37
Вести.Ru

России было выгодно дать Белоруссии кредит

Вести.Ruвчера в 06:59
RT на русском

Силуанов объяснил оправданность кредита Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:09
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:35
РИА Новости

Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:13
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°вчера в 08:05
РБК

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

РБКвчера в 10:26

В Sony извинились за проблемы при предзаказе PlayStation 5

Токио, 20 сентября 2020, 13:49 — REGNUM Представители компании Sony извинились перед покупателями, столкнувшимися с проблемами при оформлении предварительных заказов на игровую приставку PlayStation 5. Обращение опубликовано на странице PlayStation в Twitter.
В Sony извинились за проблемы при предзаказе PlayStation 5
REGNUMвчера в 06:49

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
Коммерсантъ18:24
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Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
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Странную жизнь Ванды и Вижна показали в трейлере сериала

Опубликован трейлер сериала «Ванда/Вижн», одного из проектов киновселенной Marvel, который расскажет о жизни Алой ведьмы и искусственного интеллекта по имени Вижн, погибшего от рук Таноса в «Войне бесконечности».
Sibnet Новости02:31
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия21:43
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Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38