Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года
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Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
Экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике… В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
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Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, напомнил Силуанов.
ТАСС09:37
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