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РБК
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике… В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, напомнил Силуанов.
ТАСС09:37
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РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

РБК10:37
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМ09:41
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфакс10:01
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русском09:50
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ru09:46
Коммерсантъ

Минфин: падение ВВП России по итогам года составит до 4%

Коммерсантъ10:21
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС09:37

Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему после задержания предлагали вывезти ее за границу для «деэскалации» ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.
Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу
Lenta.ru12:28

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
REGNUM11:54
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

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ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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РИА Новости10:18
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