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Газета.Ru
Газета.Ru

Силуанов назвал степень дефицита бюджета РФ в 2020 году

По итогам 2020 года дефицит бюджета РФ составит около 4%. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС "Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП", - сказал Силуанов. Он отметил, что изначально планировался профицит бюджета в размере "чуть меньше 1% ВВП".В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАСС10:06
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минфин видит возможность снижения кредитных ставок

Коммерсантъ11:42
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

РБК10:37
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС09:37
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русском09:50
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ru09:46
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМ09:41
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфакс10:01

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
930

В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:53
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СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
РИА Новости08:40
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днём

В Минтруде заявили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на предшествующий календарный день не будет соответствовать Трудовому кодексу, но этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году.
RT на русском03:00
1,3K

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Весна05:08
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

"Предлагалось увеличить расходы за счет долга (такое предложение высказал глава ВТБ Андрей Костин - ИФ), но мы уже это сделали, мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП", - сказал он в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.
Интерфакс10:32
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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