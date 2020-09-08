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РБК
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАСС10:06
Подробнее о событии
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

РБК10:37
Коммерсантъ

Минфин: падение ВВП России по итогам года составит до 4%

Коммерсантъ10:21
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМ09:41
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русском09:50
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ru09:46
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфакс10:01
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС09:37

Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

Пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, с которыми ранее не могли связаться их соратники, вышли на связь, сообщила пресс-служба совета.
Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
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