Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года
Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
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Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАСС10:06
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