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РБК
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике… В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, напомнил Силуанов.
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Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русском09:50
Коммерсантъ

На Московском финансовом форуме обсудили жизнь после «коронакризиса»

Коммерсантъ14:02
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфакс10:01
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

РБК14:57
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ru09:46
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМ09:41
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС09:37

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Kursk.com08:03
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