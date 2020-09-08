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РБК
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАСС10:06
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RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русском09:50
РБК

Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

РБК10:37
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфакс10:01
Коммерсантъ

На Московском финансовом форуме обсудили жизнь после «коронакризиса»

Коммерсантъ14:02
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ru09:46
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМ09:41
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАСС09:37

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина
Известия14:07
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости14:17
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За сутки прививки от гриппа сделали 1,5 тысячи нижегородцев

Сегодня - 8 сентября - в городской поликлинике прививки сделали сотрудники Комплексного центра соцобслуживания населения Канавинского района, поскольку они обслуживают пожилых и маломобильных нижегородцев, которые находятся в группе риска заражения гриппом.
Ньюс-НН14:02