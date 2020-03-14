Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Читать в источнике
Комментировать361

Подробнее о событии

Минфин: дефицит бюджета в 2020 году будет в пределах 1% вместо планировавшегося профицита

ТАСС07:42

Глава Минфина оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Говорит Москва04:25

Минфин ожидает дефицита бюджета в пределах 1% при текущих ценах на нефть

Коммерсантъ06:35

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РИА Новости05:38

Минфин обещает сохранить инфляцию в районе 4%. Но бюджет станет дефицитным, а рост ВВП может стать нулевым

Фонтанка.Ру04:41

Силуанов оценил дефицит бюджета при упавших ценах на нефть

РБК06:41

Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

Lenta.ru04:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика

Сурков назвал Союз добровольцев Донбасса своей единственной организацией

Lenta.ru 13:37
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Политика

Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
РИА Новости 13:10
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера после инсульта

Ольга Остроумова, супруга российского актёра Валентина Гафта, рассказала, как чувствует себя ее муж. Мужчина пережил инсульт в прошлом году.
КМВ Новости 12:20
Здоровье

Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником

Специалисты диетологи определили и назвали семь основных продуктов, которых нужно избегать при проблемах с опорожнением кишечника.
Ugpressa.ru 08:54
Политика

В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
ТАСС 12:59
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо вчера в 04:43
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Здоровье

Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
ТВ Центр 09:28
Происшествия

После взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС

В городе Находка Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на котельной, в результате которой разлилось около 2,5 тысяч тонн мазута.
Пятый канал вчера в 21:50
Футбол

В Туле болельщики вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер с обращением к депутату Госдумы от «Единой России» Валентине Терешковой.
Тульские новости 12:29
Футбол

«Урал» извинился перед болельщиками за разгром от «Зенита»

Екатеринбургский "Урал" извинился перед своими болельщиками за разгром от петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:57
Здоровье

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Вести.Ru 08:22
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
Политика

Украина на две недели закроет авиасообщение с другими странами

«С 00:00 (совпадает с московским) в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через госграницу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения», — говорится в сообщении.
REGNUM 09:30
Политика

Помпео объяснил санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»

Накануне США ввели санкции против еще одной дочерней крмпании "Роснефти" - TNK Trading International S.A. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это решение американской администрации.
Суть событий вчера в 03:18
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Происшествия

Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке

Известия 13:07
Здоровье

Глава Минздрава Украины пообещал пенсионерам смерть от коронавируса

Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Украина.ру 09:17
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Общество

«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса

Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
В курсе.ру 04:01
Хоккей

Чемпионат НХЛ приостановили из-за коронавируса

Ранее о приостановке сезона объявила Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига футбола.
Говорит Москва 12 марта в 13:44
Политика

И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
РИА Новости 10:23
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Авто

Появились первые снимки нового кроссовера Volvo XC100

В настоящее время известно, что одно из новинок окажется новый флагманский кроссовер под названием Volvo XC100.
Rusargument 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное