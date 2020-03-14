Коронавирус
РИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Политика
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Шоу-бизнес
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера после инсульта
Ольга Остроумова, супруга российского актёра Валентина Гафта, рассказала, как чувствует себя ее муж. Мужчина пережил инсульт в прошлом году.
Здоровье
Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалисты диетологи определили и назвали семь основных продуктов, которых нужно избегать при проблемах с опорожнением кишечника.
Политика
В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
Общество
Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Здоровье
Московские больницы закрыли для посещений
Московские больницы закрыли для посещения.
Происшествия
После взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС
В городе Находка Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на котельной, в результате которой разлилось около 2,5 тысяч тонн мазута.
Футбол
В Туле болельщики вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер с обращением к депутату Госдумы от «Единой России» Валентине Терешковой.
Футбол
«Урал» извинился перед болельщиками за разгром от «Зенита»
Екатеринбургский "Урал" извинился перед своими болельщиками за разгром от петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Политика
Украина на две недели закроет авиасообщение с другими странами
«С 00:00 (совпадает с московским) в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через госграницу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения», — говорится в сообщении.
Политика
Помпео объяснил санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»
Накануне США ввели санкции против еще одной дочерней крмпании "Роснефти" - TNK Trading International S.A. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это решение американской администрации.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Здоровье
Глава Минздрава Украины пообещал пенсионерам смерть от коронавируса
Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Общество
«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса
Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
Хоккей
Чемпионат НХЛ приостановили из-за коронавируса
Ранее о приостановке сезона объявила Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига футбола.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Авто
Появились первые снимки нового кроссовера Volvo XC100
В настоящее время известно, что одно из новинок окажется новый флагманский кроссовер под названием Volvo XC100.