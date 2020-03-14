Коронавирус
РИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Читать в источнике
Оценить263
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Общество
Россия с 16 марта вводит ограничение авиасообщения со странами Европы
Россия с понедельника, 16 марта, вводит временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европы из-за распространяемого по миру коронавируса COVID-2019.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Технологии
Личный кабинет в приложении «Метро Москвы» появится у «Тройки»
В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками
Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Политика
В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции
«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
Футбол
Кассационный суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву
Второй кассационный суд 20 апреля рассмотрит жалобы на приговор брату футболиста Кириллу Кокорину и футболисту Павлу Мамаеву, а также Александру Протасовицкому.
Космос
В недрах Луны нашли фрагменты древней планеты Тейя
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов
«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
Здоровье
Стационары Москвы закрыли для посетителей
Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Футбол
Андрей Аршавин: «Мимо Барриоса к воротам „Зенита“ доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями»
Мимо Барриоса к воротам «Зенита» доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями.
Политика
Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.
Политика
Режим повышенной готовности ввели в ЛНР из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ввели в Луганской народной республике 14 марта.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Культура
На фестивале в Южно-Сахалинске выбрали лучшие сериалы России
Происшествия
Из-за массового ДТП на трассе М-10 образовалась пробка
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Транспорт
РЖД отменит поезда из Москвы в Берлин и Париж
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие