Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Общество Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.

Политика В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции «В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.

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Происшествия В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов «В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».

Здоровье Стационары Москвы закрыли для посетителей Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.

Общество В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.

Политика Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.

Футбол «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.