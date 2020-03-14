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Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РИА Новости05:38

Силуанов оценил дефицит бюджета при упавших ценах на нефть

РБК06:41

Минфин ожидает дефицита бюджета в пределах 1% при текущих ценах на нефть

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Минфин: дефицит бюджета в 2020 году будет в пределах 1% вместо планировавшегося профицита

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Глава Минфина оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Говорит Москва04:25

Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

Lenta.ru04:04
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