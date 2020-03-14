Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

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