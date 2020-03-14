Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РИА Новости05:38

Минфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Российская газета05:12

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РБК04:07

Минфин обещает сохранить инфляцию в районе 4%. Но бюджет станет дефицитным, а рост ВВП может стать нулевым

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Глава Минфина оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

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Московский Комсомолец04:53

Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

Lenta.ru04:04
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Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
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Уточняется, что 45-летняя женщина вечером 12 марта оставила машину на парковке у гостиницы, расположенной на проспекте Большевиков.
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Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке

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REGNUM 03:11
Политика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
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У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
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Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

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Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса

По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.
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Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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Автоэксперт назвал причины вреда «пенсионерского» стиля езды

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Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
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Историки установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

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Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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