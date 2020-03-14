Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Силуанов оценил дефицит бюджета при упавших ценах на нефть

РБК06:41

Глава Минфина оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Говорит Москва04:25

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РИА Новости05:38

Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2020 году

Московский Комсомолец04:53

Минфин обещает сохранить инфляцию в районе 4%. Но бюджет станет дефицитным, а рост ВВП может стать нулевым

Фонтанка.Ру04:41

Минфин ожидает дефицита бюджета в пределах 1% при текущих ценах на нефть

Коммерсантъ06:35

Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

Lenta.ru04:04
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Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском 10 марта в 22:08
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM 06:09
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
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Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru 06:34
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Общество

В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов

В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Российская газета 04:52
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Авто

Названы модели авто, которые подорожают в России

В апреле стоимость новых "легковушек" в РФ повысится на 5%. Причем к концу года цены на машины увеличатся на 10-15%.
Новые автомобили вчера в 09:40
Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.
ToDay News Ufa вчера в 19:38
Здоровье

В БСМП Петрозаводска объявлен карантин

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска с 11 марта 2020 года закрыла двери «в связи с риском распространения острых респираторных вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции».
Карелинформ 04:08
Наука

Основой для универсальной фрикционной площадки стал молотый кофе

Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
Anonsens вчера в 17:32
Общество

В МЧС предупредили москвичей о метели

Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.
Московский Комсомолец 07:28
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Общество

Литва закрыла границы для иностранцев

Литва закрывает въезд для иностранцев и устанавливает контроль на внутренних границах Евросоюза.
Клопс 06:13
Здоровье

В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу

В дежурные бригады включили даже психологов Единую "горячую линию" по коронавирусу Covid-19 открыли в Свердловской области.
Правда УрФО вчера в 05:34
Политика

В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Газета.Ru 05:12
Политика

Кипр закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра сообщили о решении с 15 марта закрыть на 15 дней въезд в страну всем иностранцам из-за ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:40
Общество

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
РИА Новости 00:04
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Эхо Москвы 03:00
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Здоровье

В штабе правительства Алтайского края обсудили тему коронавируса

В правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко провел заседание, посвященное недопущением коронавируса на территорию региона.
Московский Комсомолец 03:37
Здоровье

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Общество

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Вести.Ru 00:00
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Армия и оружие

Власти Ирака сообщили о шестерых погибших после авиаударов США

Трое бойцов 19-й дивизии иракских ВС погибли в результате атаки американских ВС по объектам в Ираке, четверо ранены, из них двое находятся в критическом состоянии.
Политическая Экспертиза 03:18
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