Экономика
РИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Музыка
Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»
Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов
В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Авто
Названы модели авто, которые подорожают в России
В апреле стоимость новых "легковушек" в РФ повысится на 5%. Причем к концу года цены на машины увеличатся на 10-15%.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.
Здоровье
В БСМП Петрозаводска объявлен карантин
Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска с 11 марта 2020 года закрыла двери «в связи с риском распространения острых респираторных вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции».
Наука
Основой для универсальной фрикционной площадки стал молотый кофе
Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
Общество
В МЧС предупредили москвичей о метели
Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Литва закрыла границы для иностранцев
Литва закрывает въезд для иностранцев и устанавливает контроль на внутренних границах Евросоюза.
Здоровье
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу
В дежурные бригады включили даже психологов Единую "горячую линию" по коронавирусу Covid-19 открыли в Свердловской области.
Политика
В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Политика
Кипр закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра сообщили о решении с 15 марта закрыть на 15 дней въезд в страну всем иностранцам из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Здоровье
В штабе правительства Алтайского края обсудили тему коронавируса
В правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко провел заседание, посвященное недопущением коронавируса на территорию региона.
Здоровье
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Власти Ирака сообщили о шестерых погибших после авиаударов США
Трое бойцов 19-й дивизии иракских ВС погибли в результате атаки американских ВС по объектам в Ираке, четверо ранены, из них двое находятся в критическом состоянии.