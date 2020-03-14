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РИА НовостиРИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Минфин: дефицит бюджета в 2020 году будет в пределах 1% вместо планировавшегося профицита

ТАСС07:42

Силуанов оценил дефицит бюджета при упавших ценах на нефть

РБК06:41

Глава Минфина оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Говорит Москва04:25

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РИА Новости05:38

Минфин обещает сохранить инфляцию в районе 4%. Но бюджет станет дефицитным, а рост ВВП может стать нулевым

Фонтанка.Ру04:41

Минфин ожидает дефицита бюджета в пределах 1% при текущих ценах на нефть

Коммерсантъ06:35

Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

Lenta.ru04:04
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Общество

Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:34
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Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру вчера в 11:40
Общество

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
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Названы тяжелые последствия коронавируса

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Как сообщили в пресс-службе суда, в КС РФ поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования.
НТВ 06:52
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В Испании за сутки выявили 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом увеличилось за сутки на полторы тысячи и составило 5,7 тысячи человек.
Российская газета 08:15
Космос

NASA приостановило создание окололунной пилотируемой станции Gateway

News.ru 05:52
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Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru 06:34
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КХЛ опровергла снятие «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла снятие финского "Йокерита" с розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 08:32
Общество

В Петербурге запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса

В Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса.
ФАН вчера в 08:07
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUM вчера в 22:22
Здоровье

Минздрав Франции: Ибупрофен может ухудшить состояние при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции.
РЕН ТВ 08:03
Общество

У здания ФСБ в Москве задержали более 30 пикетчиков

Коммерсантъ 07:46
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Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Политика

Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии

Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
РИА Новости 08:17
Происшествия

В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 12 марта в 11:58
Армия и оружие

США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot

Военное обозрение вчера в 10:12
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
РИА Новости 04:48
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Невские Новости вчера в 19:00
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.
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Двое подростков разыскиваются в Твери

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Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия 12 марта в 15:10
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Сальма Хайек рассказала, как изменился Голливуд на фоне #MeToo

Исполнительница одной из главных ролей Сальма Хайек рассказала о первом опыте работы с Хавьером Бардемом, двух типах изменений в Голливуде, вызванных движением #MeToo, а также о последствиях неожиданной популярности фильма о Фриде Кало с ней в главной роли.
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В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов

«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
РБК вчера в 13:30
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