Экономика
Российская газетаМинфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федераций.
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
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Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.
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Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России
С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.
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Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом
Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран.
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Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов
Ирек Миннахметов имел звание мастера спорта, у него было большое количество спортивных наград по автогонкам, моторным видам спорта.
Здоровье
Из-за коронавируса в Германии раскупили средства дезинфекции и туалетную бумагу
Ситуация с коронавирусом в Германии привела к тому, что в стране оказались в дефиците средства для дезинфекции рук, туалетная бумага и продукты с долгим сроком хранения.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19.
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JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
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Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Шоу-бизнес
Диденко рассказала дочери про смерть отца
Ранее KazanFirst писал о том, что Екатерина Диденко повысила цены на рекламу после смерти мужа.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Биатлон
Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Общество
США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 млн долларов
По утверждению комиссии, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Ущерб оценили в 26 млн долларов.
Политика
Сланцевый сегмент США давно был в шаге от краха — саудиты нанесли решающий удар
По данным СМИ, теперь лишь удача может спасти сланцевую отрасль США, которую постиг наиболее катастрофический удар из-за обвала цен на нефть.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9
Китайская компания Xiaomi провела в Индии презентацию своего бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.