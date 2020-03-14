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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Российский бюджет в 2020 году сократится на 0,9% ВПП при сохранении текущих цен на нефть. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РБК 04:07
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Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

Lenta.ru 04:04
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