Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Российский бюджет в 2020 году сократится на 0,9% ВПП при сохранении текущих цен на нефть. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.