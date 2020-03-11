Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрСилуанов оценил готовность России к обвалу цен на нефть

По словам Антона Силуанова, Россия оказалась подготовленной к обвалу цен на нефть гораздо лучше, чем многие другие страны.
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Антон Силуанов
Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41

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