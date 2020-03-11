Экономика
ГородовойСилуанов оценил готовность России к обвалу цен на нефть
В среду, 11 марта, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к обвалу мировых цен на нефть. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41
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