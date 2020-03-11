Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.

В среду, 11 марта, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к обвалу мировых цен на нефть. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика Путин принял в Кремле Володина и Медведчука Президент России Владимир Путин в среду в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Политика Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».

Здоровье Второй человек в мире излечился от ВИЧ Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.

Общество Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.

Экономика Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.

Происшествия Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.

Общество Правительство Украины ввело трехнедельный карантин в стране Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Общество «Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.

Происшествия В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.