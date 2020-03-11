Экономика
Аргументы неделиСилуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
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Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41
с чего всё началось
Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.РИА Новости05:41
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