Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

с чего всё началось

Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.

Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Общество В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине Правительство Украины ввело карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Футбол Источник: футбольные клубы Москвы примут решение о допуске зрителей Футбольные клубы из Москвы, выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ), будут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на стадион, как организаторы матчей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Здоровье Рекомендации по профилактике клещевого энцефалита дал Роспотребнадзор На официальном сайте Роспотребнадзора появились рекомендации и правила о том, как защититься от укусов клещей этой весной.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Общество «Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.

Экономика АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.

Политика Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Экономика Глава Тинькофф Банка заявил об отсутствии оттока клиентов Глава правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз признал, что паника на рынке после падения курса рубля и новости о болезни основателя банка Олега Тинькова вызвали беспокойство клиентов.