Экономика
РБКСилуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.ТАСС13:00
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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
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Газета.Ru 14:11
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Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
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Умер актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи
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Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
Наша версия 13:08
Экономика
8940 липецких предприятий получат финансовую поддержку
В Липецкой области 8940 пострадавших из-за COVID-19 предприятий малого и среднего бизнеса претендуют на получение финансовой поддержки.
Обозреватель Врн 10:37
Политика
Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией
В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
РИА Новости 13:11
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Общество
В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса
Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.
Известия 14:21
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Футбол
Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.
Чемпионат вчера в 19:02
Экономика
Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган
Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, в порядке наследования получившая 81,8% кредитной организации, сообщила пресс-служба Центробанка.
РБК 14:55
Игры
Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня
Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Общество
Власти Японии ввели режим ЧС на всей территории страны
Новый День 07:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru 15:49
Армия и оружие
Первый случай коронавируса зафиксировали в белорусской армии
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в белорусской армии.
Lenta.ru 15:19
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Здоровье
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Футбол
Большинство футболистов «Арсенала» готовы пойти на понижение зарплаты
Большинство игроков лондонского футбольного клуба "Арсенал" готовы пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь команде в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, сообщает The Athletic.
РИА Новости 14:15
Общество
В Турции за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
В Турции за сутки выявлено более 4,2 тыс. больных коронавирусом. 115 человек умерли, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Известия вчера в 13:50
Общество
Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
Общество
В США закончились средства, выделенные на поддержку малого бизнеса
Власти США больше не принимают заявки на кредиты для малого бизнеса в условиях коронавируса, поскольку выделенные на это средства закончились, пишет Управление по делам малого бизнеса страны.
Газета.Ru 15:56
Здоровье
Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин
Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
Анапское Черноморье 10:28
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11