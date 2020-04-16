Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Экономика 8940 липецких предприятий получат финансовую поддержку В Липецкой области 8940 пострадавших из-за COVID-19 предприятий малого и среднего бизнеса претендуют на получение финансовой поддержки. 3

Происшествия На складе Большого театра обнаружили тело мужчины На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. 10

Экономика Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, в порядке наследования получившая 81,8% кредитной организации, сообщила пресс-служба Центробанка.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 68

Здоровье В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт. 34

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 240

Общество Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях. 86

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 348

Здоровье Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. 599

Футбол Большинство футболистов «Арсенала» готовы пойти на понижение зарплаты Большинство игроков лондонского футбольного клуба "Арсенал" готовы пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь команде в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, сообщает The Athletic.

Общество Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа. 2