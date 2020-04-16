Экономика

РБКРБКСилуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
ТАСС13:00

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Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

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Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

ТАСС13:00

Россия направила 2,8% ВВП на сглаживание последствий пандемии

RT на русском12:44

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

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Силуанов рассказал о мерах поддержки гражданам и бизнесу

Известия12:30

Названа цена спасения экономики России

Lenta.ru13:22
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Культура

Умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде

Российская газета 13:35
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Здоровье

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Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
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Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
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Кино

Умер актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи

Российская газета 15:15
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия 13:08
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Экономика

8940 липецких предприятий получат финансовую поддержку

В Липецкой области 8940 пострадавших из-за COVID-19 предприятий малого и среднего бизнеса претендуют на получение финансовой поддержки.
Обозреватель Врн 10:37
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Политика

Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

РИА Новости 13:11
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Происшествия

Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
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Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
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Общество

В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса

Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.
Известия 14:21
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Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
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Футбол

Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.
Чемпионат вчера в 19:02
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Экономика

Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган

Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, в порядке наследования получившая 81,8% кредитной организации, сообщила пресс-служба Центробанка.
РБК 14:55
Игры

Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня

Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
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Общество

Власти Японии ввели режим ЧС на всей территории страны

Новый День 07:22
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Здоровье

В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек

Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru 15:49
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Армия и оружие

Первый случай коронавируса зафиксировали в белорусской армии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в белорусской армии.
Lenta.ru 15:19
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
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Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Здоровье

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
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Футбол

Большинство футболистов «Арсенала» готовы пойти на понижение зарплаты

Большинство игроков лондонского футбольного клуба "Арсенал" готовы пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь команде в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, сообщает The Athletic.
РИА Новости 14:15
Общество

В Турции за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

В Турции за сутки выявлено более 4,2 тыс. больных коронавирусом. 115 человек умерли, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Известия вчера в 13:50
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Общество

Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
2
Общество

В США закончились средства, выделенные на поддержку малого бизнеса

Власти США больше не принимают заявки на кредиты для малого бизнеса в условиях коронавируса, поскольку выделенные на это средства закончились, пишет Управление по делам малого бизнеса страны.
Газета.Ru 15:56
Здоровье

Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин

Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
Анапское Черноморье 10:28
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
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