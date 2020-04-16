Глава Минфина России Антон Силуанов оценил потери федерального бюджета из-за пандемии коронавируса более чем в триллион рублей. По словам министра, коронавирус оказывает негативное влияние на экономическую активность почти во всех секторах экономики.

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 68

Политика Путин поздравил россиян с Пасхой Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам. 2,7K

Общество Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень Как сообщают «Известия», Минпросвещения России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 613

Технологии Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту. 14

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,7K

Происшествия В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно дома, кроме того, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в оперштабе региона. 1

Шоу-бизнес Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. 24

Экономика В России резко вырос спрос на наличные С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.

Здоровье В Пермском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до 198 Общее число заболевших в Пермском крае увеличилось на 28 случаев, до 198, среди заразившихся все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом заразились на территории региона, указано в официальном телеграм-канале региональных властей, посвященном борьбе с распространением инфекции. 1

Экономика США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан. 2

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 48

Религия Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19. 1

Технологии В МТС прокомментировали сообщение в мессенджере о платных опциях Опция «Забугорище» всегда входила в некоторые пакеты и списывается только при пользовании услугами в международном роуминге за пределами России, сообщили в пресс-службе МТС. 4

Общество Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, а основной удар в экономике придется на второй квартал. 10