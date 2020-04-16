Экономика
ForbesСилуанов оценил потери бюджета из-за коронавируса в 1 трлн рублей
Бюджет России в 2020 году на фоне коронавируса может недополучить налоги и нефтегазовые доходы на сумму более 1 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей
Российская газета16 апреля в 13:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Транспорт
Власти объяснили новые правила передвижения на транспорте в Москве
В оперативном штабе разъяснили новые правила передвижения на транспорте в Москве.
РИА Новости 10:15
Недвижимость
Путин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт.
Московский Комсомолец 16 апреля в 10:28
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Религия
В Москву доставили Благодатный огонь
Спецборт с частицей Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково города Москвы.
ТАСС 13:04
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews 06:05
Общество
Работающие пенсионеры получат новый больничный лист
Новый больничный лист для работающих пенсионеров будет выписан с 20 по 30 апреля.
Время Н вчера в 13:33
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева.
Моя Москва.онлайн 07:34
Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Футбол
Рейтинг самых богатых людей России: Федун почти в два раза богаче Галицкого. Но Абрамович — впереди
Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. В топ-30 много людей, поддерживающих спорт 1 (6*).
Спорт-Экспресс 07:30
Космос
Ученые раскрыли новую тайну Нибиру
ToDay News Ufa вчера в 09:06
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки и его пассажир.
Российская газета 14:25
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM вчера в 16:52
Политика
Трамп набросился на Китай с обвинениями о сокрытии жертв коронавируса
На очередном брифинге Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив власти страны в сокрытии реальных данных о ситуации и количестве жертв.
ТВ Центр 05:46
Транспорт
Собянин заявил об «очень важной победе» в борьбе с коронавирусом
В Москве удалось не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Lenta.ru 06:01
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Футбол
«Атлетико» заинтересовался приобретением Азмуна
Как сообщает источник, в борьбу за игрока включился мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Наполи».
Vprognoze.ru 14:07
Политика
Путин продлил срок действия паспортов и водительских удостоверений
Глава РФ подписал соответствующий указ Президент России Владимир Путин продлил срок действия паспортов, водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 февраля по 15 июля.
SM News 04:32
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55